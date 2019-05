Applauditissimo al suo ingresso in campo. Un professionista silenzioso che ha tenuto a galla i sogni Champions con le sue parate. Se solo fosse stato chiamato in causa prima… Oggi spara la ragnatela su un diagonale di Gervinho impedendo il gol dell’ex che però si rifà nel finale. Per il resto si limita all’ordinaria amministrazione smaltendo il poco traffico che gli si para davanti.

Scheda 1 di 12