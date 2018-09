Totti, incoraggiamento da capitano: carica la squadra e Zaniolo nel tunnel del Bernabeu

Non sarà in campo come tante volte successo al Santiago Bernabeu, ma Francesco Totti ha comunque voluto dare un contributo alla sua Roma. A pochi passi dall’entrata sul prato dello stadio del Real Madrid, lo storico capitano giallorosso e attuale dirigente, si è fermato con l’undici scelto da Di Francesco, dando il cinque a tutti i compagni e soffermandosi, oltre che con Dzeko e De Rossi, con Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 è all’esordio con la Roma e lo fa in Champions League prima di farlo in campionato, così come Daniele De Rossi e Cristante ma anche Cristiano Ronaldo.