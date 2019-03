Roma, Di Francesco verso l’esonero: Ranieri il sostituto. Dirigenza in riunione – LIVE – FOTO – VIDEO

La Roma decide il futuro di Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta nel ritorno degli ottavi di Champions, la squadra ha passato la notte a Oporto. Alle 10.45 locali (11.45 italiane) la partenza con il volo charter che riporterà i giallorossi nella capitale. L’arrivo è previsto per le 14.30 circa. Dopo il match Daniele De Rossi è stato chiarissimo: “Speriamo di continuare con Di Francesco”. La squadra è con lui, come dimostrato anche in campo. Ai piani alti però si valuta il cambio. L’ipotesi più concreta è quella del traghettatore fino a giugno: in lizza Panucci, Donadoni, Ranieri e Montella.

Nel frattempo Monchi è sempre più lontano dalla Roma. Ieri ha preferito restare in disparte, evitando anche la classica intervista nel pre-partita, tant’è che al suo posto si è presentato Francesco Totti. Il nuovo CEO Guido Fienga avrà un ruolo centrale nelle decisioni.

LIVE

Ore 17.40 – Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter sembrerebbe vicinissimo l’esonero di Eusebio Di Francesco. Il sostituto sarebbe, come già trapelato in giornata, Claudio Ranieri. Ore caldissime in casa giallorossa. Si attende solo la decisione definitiva.

Ore 17.10 – I calciatori iniziano a lasciare Trigoria. Una decina di tifosi presenti. Solo Nzonzi si ferma per degli autografi con dei bambini. Pastore all’uscita rassicura i supporters giallorossi: “Come sto? Bene, bene”.

Ore 17.05 – Durante l’allenamento diretto da Di Francesco, la dirigenza è a colloquio per decidere il futuro del tecnico. Ranieri resta in pole, ma in questo momento è a Londra. (leggi l’articolo)

Ore 16.00 – La squadra riprende a lavorare a Trigoria sotto la direzione di Eusebio Di Francesco (leggi l’articolo)

Ore 15.45 – Arrivano le scuse di Monchi sui social dopo il botta e risposta con i tifosi a Oporto. (leggi l’articolo)

Ore 15.10 – Arriva anche il resto della dirigenza giallorossa a Trigoria. Ognuno nella propria autovettura. Presenti Monchi, Totti, Baldissoni e Fienga.

Ore 15.00 – La squadra è a Trigoria. Presente anche Monchi nel centro sportivo giallorosso. Nessun tifoso ad aspettare la Roma fuori dai cancelli.

Ore 14.30 – La Roma sbarca nella Capitale. La squadra e la dirigenza sono tornati dopo l’eliminazione in Champions League. Volti cupi per i giocatori, sul pullman con la squadra salgono Di Francesco e Totti.

Ore 11.45 – La squadra è partita da Oporto. L’arrivo nella capitale è previsto intorno alle 14.30.

Ore 11.15 – Dura contestazione per Monchi al gate, che ha risposto a tono: “Vi vengo a prendere uno a uno tra sei mesi”. (leggi l’articolo)

Ore 11.10 – La squadra è arriva all’aeroporto. Morale basso, molti giocatori guardano a terra. Di Francesco scuro in volto.

Ore 10.40 – Chi sembra sempre più distaccato dalla Roma è il direttore sportivo Monchi. Ieri ha preferito non parlare, né nel prepartita, né nel post. Sta scalando velocemente le posizioni il nuovo CEO Guido Fienga, il cui parere verrà ascoltato per tutte le decisioni sul futuro della squadra.

Ore 10.30 – La squadra lascia l’hotel e si dirige all’aeroporto per la partenza

Ore 10.00 – La squadra è in hotel. A breve la partenza per l’aeroporto dove alle 12 italiane (11 locali) s’imbarcheranno per raggiungere Fiumicino.

Ore 8.00 – Eusebio chiuso nel silenzio. Donadoni e Ranieri in lizza. (leggi l’articolo)