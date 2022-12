Mourinho, lo sognano sulla panchina portoghese

Il movimento è popolare, ma anche legato alla critica e ad un certo filone dei media portoghesi. Insomma, dopo l’uscita del Portogallo dal Mondiale e in attesa della probabilissima risoluzione del contratto tra Fernando Santos e la federazione portoghese, in terra lusitana sono in tanti a dirigere i propri pensieri proprio verso José Mourinho per il futuro della Nazionale. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, c'è chi lo vorrebbe a pieno regime e chi si accontenterebbe anche di un doppio incarico, con José diviso tra la Roma e il Portogallo. Gia nel 2013, quando era al Chelsea, gli venne offerta un'ipotesi del genere, ma Mou commentò così: «Volevo accettare, ma non avrei avuto tempo per un'altra mansione part-time e non sarebbe stato etico». E allora molti tifosi portoghesi sperano che a giugno possa salutare la Roma per scegliere solo il Portogallo. Si vedrà...