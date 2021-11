La Roma punta su Dalot

Tiago Pinto punta sul terzino portoghese e spera in una risposta positiva entro questo mese

Un buco a destra da colmare. La Roma cerca un terzino destro per gennaio che possa dare un po' di respiro a Karsdorp. Tiago Pinto è al lavoro da settimane su diversi profili, ma il budget di spesa è limitato. Un nome, anticipato ieri da Forzaroma.info, è quello di Diogo Dalot. Come riporta Il Tempo, il portoghese del Manchester sarebbe prezioso anche per la sua duttilità che gli permette di giocare sia a destra che a sinistra. Al momento ai Red Devils gioca pochissimo, ma senza un'alternativa (vorrebbero Trippier) non lo lasceranno partire facilmente. I giallorossi sperano di avere una risposta definitiva entro questo mese.