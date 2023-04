Toro e Roma all’assalto di Baniya

Un metro e novanta di esplosività, senso della posizione, una determinazione in marcatura e una voglia di arrivare nel grande calcio che nasce dalla gavetta, dall'umiltà e dal senso di rispetto che i suoi genitori gli hanno trasmesso fin da quando era bambino. Quando parli di Rayyan Baniva con Andrea Pirlo, Roberto Baronio, Nicola Pavarini ed Emiliano Viviano, alcuni degli italiani del Karagumruk (ci sono anche Borini, Bertolacci, Ricci e Biraschi), iniziano a tratteggiarti prima di tutto le enormi qualità morali di questo ventiquattrenne difensore turco nato in Italia a Bologna da madre turca. Rayyan ha giocato nei settori giovanili di Modena e Verona. Il difensore è alto 192 cm e ha giocato con le maglie di Mantova, Renate e Verona. Viene seguito con attenzione dal Torino e dalla Roma, come riporta Tuttosport, già dalla fine del 2022 e ultimamente sono cominciati anche i primi sondaggi con il Karagumruk, che l'aveva preso praticamente a zero dal Verona, lasciando al club di Setti una percentuale su un'eventuale rivendita. Bantya può giocare quindi con i passaporto italiano in attesa della chiamata azzurra che tanto sogna, anche se non sarebbe facile, per lui musulmano praticante, dire no a un'eventuale convocazione della Turchia. Il Karagumruk chiede non meno di 5-6 milioni di euro per privarsene, è sotto contratto fino al 30 giugno 2025