Torino-Roma, ipotesi divieto ai giallorossi: rischio scontri con i tifosi del Napoli

Torino-Roma vietata ai tifosi giallorossi. È questa l'ipotesi spiegata dall'edizione odierna di 'Tuttosport' in relazione al match del 24 settembre alle ore 20.45: il club granata avrebbe voluto far già scattare la prevendita, ma la Questuraha invitato la società a soprassedere almeno sino a lunedì prossimo, dopodomani. Motivo? Si devono ancora attendere le decisioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Quel giorno, infatti, alle 18 si disputerà anche Bologna-Napoli e il timore è che la concomitanza delle due partite possa favorire nuovi incroci programmati tra le frange peggiori degli ultrà di Roma e Napoli: una seconda puntata più o meno vendicativa dopo gli scontri dello scorso 8 gennaio sulla A1, nei pressi della stazione di sosta di Badia Al Pino. Per parecchi minuti le due fazioni si fronteggiarono in autostrada, non casualmente (lancio di torce, sassi e bombe carta, con pericoli per i mezzi in transito in direzione sud e interruzione del traffico in direzione nord, causando una coda di 9 chilometri). La Digos - si legge sul quotidiano - sta indagando per cercare di comprendere i futuri “flussi” delle due tifoserie, l’Osservatorio a breve deciderà se limitare prudenzialmente la vendita dei biglietti ai tifosi della Roma e del Napoli residenti nel Lazio e in Campania per le prossime trasferte a Torino e Bologna.