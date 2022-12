Roma, ciao Borsa: ecco come ne è uscita

Tre mesi per uscire dalla borsa e chiudere un’era iniziata il 23 maggio del 2000 con l’ingresso a Piazza Affari della Roma per mano del presidente Franco Sensi scrive Dario Marchetti su Tuttosport. Ventidue anni dopo i Friedkin hanno puntato, invece, sul delisting, andato in porto il 22 luglio scorso dopo il lancio dell’OPA. Tra i vantaggi più evidenti del delisting c’è il risparmio di costi che il club era obbligato a sostenere ogni anno per via della sua quotazione in borsa, così come tra gli obblighi c’era quello di rivelare al mercato molte informazioni che non sempre i gruppi di controllo hanno interesse a divulgare. Un’operazione comunque in linea con il low profile che contraddistingue i Friedkin e che ai proprietari americani è costata in totale circa 37 milioni di euro. Perché l’obiettivo della Roma, lanciando l’OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) lo scorso 13 giugno, era quello di arrivare con la Romululs and Remus Investments LLC a detenere il 95% del capitale sociale, partendo dall’86,8%.