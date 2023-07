Riecco Mourinho: la Roma riparte

La stagione della Roma inizia esattamente oggi, con lo sbarco in città del suo comandante in capo. Un aereo da Londra riporterà in giornata José Mourinho nella Capitale. Lo Special One ha terminato le vacanze in Portogallo già da qualche giorno, si è spostato in Inghilterra an che per cominciare a pianificare la strategia di lavoro. La Roma rimarrà a Trigoria almeno fino al 22 luglio, poi volerà in Algarve per la terza estate consecutiva, così da proseguire la preparazione nei pressi di Faro fino al 2 agosto. Intanto Mou ritroverà la squadra lunedì mattina, avrà modo di conoscere i due nuovi innesti estivi, Aouar e NDicka. Per questo nelle prossime ore è atteso anche un vertice di mercato con Tiago Pinto. Soprattutto per ciò che riguarda l'attaccante titolare: dall'Austria ieri è emerso il nome di Emanuel Emegha, centravanti del 2003 dello Sturm Graz. Resta ancora in piedi l'ipotesi Marko Arnautovic. Da oggi, comunque, sarà tutto più chiaro: la scorsa estate, al suo arrivo a Fiumicino, Mourinho si mostrò tutt'altro che sereno, qualche settimana dopo i Friedkin piazzarono il colpo Dybala. Quest'anno il silenzio è stato totale. Ha già a bilancio quattro turni di squalifica in Europa League per le parole rivolte a Taylor dopo la finale di Budapest, salterà anche le prime due giornate di campionato (Salernitana e Verona) per le accuse rivolte a Chiffi il 3 maggio a Monza. Ieri il Tribunale federale Nazionale ha confermato i 10 giorni di squalifica e l'ammenda di 50 mila euro per il tecnico. La sensazione è che da oggi il silenzio di Mou tornerà ad avere le ore contate.