Prove a sinistra: Emerson o Dimarco

In settimana si dovrebbero chiudere anche gli acquisti di Xhaka e Rui Patricio

"Spinazzola? Lo ha perso l'Italia ed è una perdita terribile per Mancini ma immaginate quanto lo sai per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson adesso lo sostituirà, è un buon giocatore e d'esperienza ma Spinazzola è davvero incredibile". La puntualizzazione di Mourinho a Talksport sullo sfortunato laterale azzurro lascia intendere come il tecnico portoghese si attenda un reale sostituto. Non una soluzione tampone, che poi possa accomodarsi in panchina quando Spinazzola tornerà disponibile in Primavera. Anche perché la ricostruzione del tendine d'Achille è delicata. Ci sono casi come Witsel che è tornato a giocare dopo quattro mesi e mezzo, altri che hanno impiegato più dei canonici sei mesi. Rischiare non è possibile. Soprattutto in quella che per la Roma e lo Special One deve essere la stagione del rilancio. Per questo motivo la cerchia dei possibili sostituti è abbastanza ristretta. Come riporta Stefano Carina su Tuttosport, Emerson e Alonso sono le prime scelte, Dimarco arriva subito dopo. Lo spagnolo costa tantissimo (25 milioni) ed ha un ingaggio mostre (6 milioni). Più semplice arrivare al laterale azzurro che però si è già promesso a Spalletti. Di certo, qualcosa la Roma dovrà fare. E la settimana appena iniziata appena quella più indicata. Se non per il terzino, almeno per chiudere le due trattative di Xhaka e Rui Patricio. Pinto, definendo le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia, ha sia alleggerito il monte-ingaggi che l'indice di liquidità. Aspettarsi dunque un'accelerazione sul portiere e il centrocampista è lecito. Anche perché Mou ha già chiesto dei regali (alias, rinforzi).