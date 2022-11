Pellegri punta su Roma

Contro la Roma il Torino potrebbe ritrovare Pietro Pellegri scrive Paolo Pirisi su Tuttosport . L’attaccante ha rinunciato alla sfida contro la Sampdoria per il riacutizzarsi del dolore della caviglia accusato durante la trasferta di Bologna. Un fastidio che non gli ha consentito di sentirsi mentalmente libero di fare il proprio dovere, di agire in campo senza condizionamenti dal punto di vista fisico. Così Pellegri ha alzato bandiera bianca nella rifinitura: meglio fermarsi in tempo, altrimenti il rischio di un’uscita prematura dal terreno di gioco avrebbe complicato i piani di Juric. Il Toro lavora per recuperarlo in vista della gara di domenica. Contro la Roma, Pellegri potrebbe riprendere il proprio posto al centro dell’attacco. Tutto dipenderà dalle sue condizioni, che verranno testate già in giornata. L’Olimpico, poi, non è mai stato uno stadio banale per l’attaccante classe 2001. Il 29 maggio 2017, nel giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti, quando ancora vestiva la maglia del Genoa, il giovanissimo Pietro realizzò una storica doppietta.