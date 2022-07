Operazione Zaniolo. L’ultimo assist di Paulo: così può aiutare la Juve

La Roma accoglie Dybala e i tifosi della Juventus alimentano la speranza che un altro top possa percorrere la stessa strada, ma al contrario. Il popolo bianconero - scrive 'Tuttosport' - ha un motivo in più per continuare a sognare l’arrivo a Torino di Nicolò Zaniolo. Una Roma da piani alti in cui Zaniolo avrebbe sì spazio, considerando gli impegni su tre competizioni, ma non da protagonista assoluto. Il club giallorosso in realtà confida ancora nella possibilità di sedersi al tavolo per ragionare sul rinnovo di contratto, approfittando anche di una ritrovata serenità: superata la freddezza dei primi giorni di raduno e ritiro, sono bastate un paio di amichevoli per ritrovare uno Zaniolo tirato a lucido con 7 kg in meno e subito decisivo. I tifosi romanisti ovviamente non vogliono perderlo e Mourinho ragiona allo stesso modo.