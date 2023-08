L’Atletico blocca Morata, la Roma bussa per Milik

La Juve per il polacco ha risposto con una richiesta di 15 milioni: troppi per le disponibilità dei giallorossi. Per lo spagnolo è pronto il rinnovo di contratto per un altro anno

Alvaro Morata potrebbe presto uscire definitivamente dai radar di mercato delle squadre italiane. L’attaccante spagnolo rimbalza da tempo tra varie destinazioni italiane, in particolare quella che porta alla Roma dove José Mourinho ha il progetto di ricostruire la coppia bianconera con Dybala. In queste settimane l’Atletico Madrid non si è mai scostato dalla richiesta di 20 milioni prevista dalla clausola rescissoria. Così come Diego Simeone non ha mai “scaricato” il suo attaccante. L’Atletico - si legge su 'Tuttosport' è pronto a rinnovare fino al 2027 il contratto di Morata, peraltro giù allungato recentemente, con conseguente adeguamento economico. Pista chiusa, la Roma sta cercando una soluzione alternativa che possa fare al caso di Mourinho. E cerca che ti cerca, il dg Tiago Pinto ha telefonato anche alla Juventus per chiedere informazioni su Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco che i bianconeri hanno ripreso a giugno dall’Olympique Marsiglia con una formula di riscatto rateizzata: 6,3 milioni di euro pagabili in tre esercizi a partire da luglio 2023, più 1,1 di bonus. Da Torino hanno risposto che se ne potrebbe anche discutere, ma per non meno di 15 milioni: una cifra che ha frenato sul nascere ogni velleità dei giallorossi che possono virare su Zapata.