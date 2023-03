La Roma congela il futuro: Mou e Dybala le priorità

Ogni storia ha il suo finale, quello della Roma, però, è ancora tutto da scrivere, come riporta Tuttosport. E se sarà lieto, oppure no, dipenderà dai risultati del campo, ai quali sono strettamente legati anche il futuro, in primis di José Mourinho, e poi dì diversi giocatori. Il contratto del portoghese scade nel 2024, sia chiaro, ma il tecnico vorrebbe delle rassicurazioni sul suo terzo anno in giallorosso. Con i Friedkin non è stata intavolata alcuna discussione, anche perché la proprietà, in virtù di un altro anno del contratto dell'allenatore, ritiene che non ci sia carattere d'urgenza. La sensazione è che la permanenza dello Special One sia legata all'accesso in Champions League della Roma.