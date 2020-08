Juve, Dzeko è più vicino. L’agente: “Si vedrà”

La Juventus è alla ricerca di un nuovo numero 9. Sulla lista diversi nomi: da Milik a Dzeko, passando per il ritorno di Morata e la suggestione Benzema. Come riporta Tuttosport, quello che al momento è in vantaggio è l’attaccante e capitano della Roma. Se i bianconeri riusciranno a fare cassa con qualche cessione, proveranno l’assalto a Jimenez, bomber del Wolverhampton rivelazione della scorsa stagione. Altrimenti si ripiegherà su Dzeko, che per i giallorossi è tutt’altro che incedibile. Il suo agente Silvano Martina ha commentato così a Sportitalia: “Edin alla Juventus? Per ora resta alla Roma, poi si vedrà”. Nel frattempo la Roma ha intensificato il pressing su Milik, indiziato numero uno per sostituire il bosniaco in caso di addio.