Juve, Allegri: “In questo momento da noi non c’è spazio per Morata”

"Ad Alvaro sono legato, anche affettivamente, ma Juve ha rosa competitiva con 4 attaccanti, in questo momento non ci sarebbe spazio" ha detto Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, parlando di Morata durante la conferenza stampa ad Orlando alla vigilia dell'ultimo test Usa con il Real Madrid, come riporta Tuttosport. Il centravanti spagnolo, seguito con attenzione dalla Roma, è stato accostato anche alla Juve in un ipotetico terzo ritorno a Torino.