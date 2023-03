Capello: “Roma carica con l’Olimpico tutto esaurito. Dybala mai così al top”

"Roma-Juventus arriva in un momento particolare. - dice Fabio Capello, doppio ex, intervistato da Fabio Riva su Tuttosport - La Juve, molto bella e concreta vista contro il Toro, si ritrova finalmente con abbondanza di giocatori e quindi è una squadra che può avere tante strade per vincere le partite, tante soluzioni. Dall’altra c’è una Roma bastonata da una squadra, la Cremonese, che fino ad ora non aveva vinto: quindi adesso ha voglia di riscatto. E non dimentichiamo che giocheranno con l’Olimpico pieno: i giallorossi avranno una voglia enorme di fare una grande prestazione".