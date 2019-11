Balo a casa, Roma spinge Dzeko

Com’era facilmente prevedibile, Mario Balotelli non è salito sul treno che ha portato il Brescia ieri a Roma. Escluso dalla lista dei convocati. Fabio Grosso continua a tenere il pugno duro nei confronti del giocatore che fa le bizze. “Io non guardo in faccia nessuno – dice l’allenatore delle rondinelle -. Sono qui per cercare di aiutare tutti i miei giocatori, ma Mario deve darmi degli spunti. Ci alleniamo in un Centro Sportivo che non è protetto e quindi quando succede qualcosa tutti lo vedono. Non voglio né minimizzare né enfatizzare la cosa”. Vicenda Balotelli a parte, attorno a Grosso, da parte dell’ambiente (tifoseria e critica) c’è aria pesante, ma lui non si scompone: “I consensi fanno piacere a tutti, ma io voglio arrivarci con i risultati, non con le scorciatoie”.

Per la Roma la rincorsa al quarto posto – spiega ‘Tuttosport’ – passa dai gol di Edin Dzeko. “Non ha segnato nell’ultima partita, non ho dubbi sul fatto che tornerà a farlo nella prossima”, prova a sviare Paulo Fonseca. In realtà il bosniaco è reduce da 1 gol nelle ultime 10 gare (nazionale compresa), dopo esser partito con 6 reti nelle prime 7 partite. Chissà che il rientro di Pellegrini non possa regalare nuova vivacità al reparto, orfano ancora una volta di Mkhitaryan. Fortuna vuole che insieme a Lorenzo, ci sia uno Zaniolo in gran forma: “Può giocare in tutte le posizioni offensive”. Intanto il tecnico lo conferma a destra, relegando in panchina Under. Sulla stessa fascia, spazio in difesa a Florenzi, andando un po’ a contraddire quanto spiegato al laterale nel colloquio avvenuto qualche tempo fa. Sul tema, il portoghese s’irrigidisce: “Vedremo quali saranno le mie decisioni, che in ogni caso non cambiano se uno gioca in Nazionale o a seconda di quello che scrivono i giornali. Dipende tutto dalla mia testa”.