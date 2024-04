Udinese-Roma 1-2 LE PAGELLE: Dybala, Joya di Liberazione. Saint Cristante

Decisivo quasi quanto Cristante con quel paratone su Lucca di stasera. C’era da difendere il 5° clean sheet di fila, ma gli arrivano più pericoli in mezz’ora che in 90 minuti di derby. Ad impedirgli l’impresa poi ci pensa Huijsen, Mile può solo uscire alla disperata su Pereyra che interrompe la sequenza e più che altro porta in vantaggio l’Udinese. Bravo a richiamare subito i medici sul caso Ndicka. Poi il miracolo, una settimana dopo.