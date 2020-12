Urla per spaventare Djuricic e Cristante dopo nemmeno un minuto ed è attentissimo su Djuricic salvando la faccia per Ibanez. Nel finale del primo tempo si ritrova spesso a dover giocare coi piedi palloni non facili e si prende un giallo per improperi. Paradossalmente ha meno lavoro nella ripresa quando può solo ammirare il gol inutile di Haraslin.

