Slavia Praga-Roma 2-0 LE PAGELLE: Lukaku c’è ma non si vede. Llorente a fari spenti

Il portiere di coppa con ambizioni future più corpose. Partenza col brivido per due uscite ostacolate ma non bellissime. Poi rischia di farsi male per frenata una girata in area piccola. Poca roba in un primo tempo anestetizzato. Nella ripresa, invece, arriva subito il gol in tap-in dopo una respinta decisamente poco convincente soprattutto per la reazione successiva. Si rifà con una paratona su Provod, poi non evita comunque il 2-0.