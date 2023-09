Sheriff-Roma 1-2 LE PAGELLE: Cristante daje de tacco. Lukaku, inno alla Joya

Prima stagionale per un portiere che aspira a diventare titolare. Sa di non avere molte chance e stavolta non vuole lasciare dubbi come lo scorso anno dopo il Ludogorets. Inizia con due uscite senza patemi, poi suda fredda e bacia il palo alla sua destra. Nessun miracolo, ma nemmeno la sensazione di comandare la difesa. E che brividi per quell’uscita alta all’ultimo minuto.