Roma-Torino 3-2 LE PAGELLE: Dybala, la cumbia della Joya. Smalling, finalmente l’alba

L’eroe di coppa si becca gli applausi dell’Olimpico. Poi però si fa sul serio e un errore in appoggio per poco non costa caro. Gioca tanti palloni coi piedi, forse troppi. Sul gol di Zapata è piazzato male e ci arriva in ritardo. Insomma, la sbornia non sembra passata almeno per lui. Scossone nella ripresa con una parata sul primo palo su Lazaro. Poi può solo imprecare sull’autogol di Huisen.