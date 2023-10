Roma-Servette 4-0 LE PAGELLE: Belotti cuore grande. Lukaku no-stop

E’ il portiere di coppa. Subito un brivido su Bedia, poi un altro sul tiro da fuori sporcato da Cristante che battezza fuori e un quasi calcione preso da Lukaku in uscita. Coi piedi sembra più raffinato di Rui Patricio, e non ha paura ad uscire a fronte alta. Un tentativo pure in campionato?