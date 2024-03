Monza-Roma 1-4 LE PAGELLE: Pelle…grini d’oca. Lukaku-Dybala, la Lu-Pa sopra al petto

Quaranta minuti passati a soffiare su un paio di palloni insidiosi e a giocare alto per occupare più area possibile. Poi arriva Carboni a tu per tu, e il serbo indovina perfettamente il tempo di uscita nell’unico intervento di un primo tempo dominato a larghi tratti dalla Roma. Nella ripresa i pericoli aumentano ma lui è sempre attento fino al capolavoro di Carboni su cui non può nulla.