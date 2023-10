Inter-Roma 1-0 LE PAGELLE: Lukaku poche palle, pochi fischi. Kristensen vede le streghe

E’ una di quelle serate in cui bisogna mettere il casco. L’Inter colpisce subito la traversa che trema ancora sopra la testa di Rui. Non trema lui davanti a Thuram che lo impegna di piede dopo un quarto d’ora. Attento in tutto ciò che resta, tranne quando arriva proprio il figlio di Lilian a tu per tu e senza invito.Lì manca un po' di reattività.