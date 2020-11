Napoli-Roma 4-0 LE PAGELLE: Pellegrini-Dzeko, coprifuoco in anticipo. Mirante sbaglia sul più bello

Si sbaglia, capita. E a lui finora non era mai capitato. Peccato capiti nella partita più importante (fin qui) della stagione, e capita due volte. La posizione e il ritardo evidente sul tiro di Insigne è un errore importante, in un momento importante. Prova a riscattarsi con una bella parata su Mertens che evita il raddoppio napoletano, ma sulla rimessa coi piedi è di nuovo insicuro. Ancora attento su Lozano nella ripresa, poi guarda sfilare lentamente il tiro di Ruiz dalla distanza prima della seconda papera quando respinge maldestramente per il tris di Mertens.

