Napoli-Roma 2-1 LE PAGELLE: Kluivert tutto social e niente arrosto. Ibanez, mistero della fede

Terzo ko, e terza figuraccia anche perché senza Pau Lopez il passivo sarebbe stato devastante. Dietro Ibanez conferma i limiti (non) visti a Bergamo e Fazio conferma di non essere adatto al gioco di Fonseca. Davanti non basta la vena di Mkhitaryan che si contrappone all’apatia di Kluivert