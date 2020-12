Trigoria, ripresa in vista del Cagliari: scarico per chi ha giocato ieri

La Roma deve voltare subito pagina dopo il brutto ko di Bergamo con l’Atalanta. Mercoledì sera i giallorossi chiuderanno il loro 2020 con il match dell’Olimpico contro il Cagliari. Stamattina la squadra di Fonseca è tornata subito in campo, con la consueta divisione in due gruppi: chi è sceso in campo ieri dal 1′ ha effettuato lavoro di scarico, gli altri si sono allenati con il tecnico portoghese sul campo. C’è attesa soprattutto per le condizioni di Leonardo Spinazzola, uscito nella ripresa per un fastidio al flessore della coscia sinistra.