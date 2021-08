L’Inter riabbraccia Eriksen: il danese torna alla Pinetina dopo il malore agli Europei

L'annuncio della rimpatriata arriva direttamente dai canali social dei nerazzurri, che con un semplice post danno il bentornato al fantasista

Christian Eriksen riabbraccia i compagni. Questa mattina il danese si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile, dove ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente. Il centrocampista sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche, ma come ha spiegato lo stesso club nerazzurro: la riabilitazione del trequartista non è ancora finita. Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico dell'Inter. Dopo la visita alla squadra, il club meneghino ha postato una foto del gruppo insieme a al 10 danese su Instagram, con la scritta: "Welcome back Christian Eriksen".