Italia, il ct Mancini: “Difficilissimo tagliare dai convocati altri due nomi”

L'allenatore della Nazionale è atteso dalle ultime decisioni per i convocati definitivi

L'Italia ha diramato i 28 calciatori convocati per gli Europei che partiranno il prossimo 11 giugno, con quattro giocatori della Roma presenti. L'elenco del ct Roberto Mancini, in realtà, non è ancora definitivo dal momento che entro la mezzanotte di martedì dovrà eliminare dalla lista due nomi per arrivare ai 26 consentiti. Ospite a 'Che Tempo Che Fa' su Rai Tre, il tecnico della Nazionale ha commentato così: "È stato difficile lasciare fuori sei ragazzi dal primo raduno, sarà ancora più dura lasciare fuori gli ultimi due. Sono tutti ragazzi che meritano la Nazionale". Per i giallorossi ci sono Pellegrini, Spinazzola, Mancini e Cristante, con gli ultimi due che sembrano tra i possibili nomi a rischio.