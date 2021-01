Inter, Conte: “La Roma è forte, si gioca lo scudetto o un posto in Champions”

L’anno scorso avete chiuso la stagione con la miglior difesa del campionato, quest’anno state subendo di più: come si spiega questa differenza?

“Nella fase offensiva e difensiva è sempre la squadra a prendersi meriti o una tiratina d’orecchie. Tante volte, quando si parla di fase d’attacco, si pensa solo alle punte, ma è tutta la squadra che partecipa. Il fatto di fare tanti gol vuol dire che stiamo facendo una fase ottima, tanto che i marcatori sono vari. Per quanto riguarda la difesa, l’anno scorso c’era più equilibrio: come dico sempre, si attacca e si difende in 11. Stiamo concedendo di più, dobbiamo migliorare”

Come hai visto Vidal in questi giorni?

“Si è allenato nella maniera giusta, con determinazione e attenzione. Sapete che qualche volta uso la carota, così come successo per Arturo, a volte uso il bastone ma sempre perché io voglio bene al calciatore e alla squadra affiché si migliori. Arturo mi conosce benissimo, lo sa che non giro la testa se non mi piace una cosa”

Come sta Vecino?

“Matias sta lavorando a parte, si sta integrando un pochettino al gruppo squadra. Penso ci vorrà ancora del tempo, sapete benissimo quello che ho detto in passato. Non ci saranno entrate e uscite, appena starà bene sarà reintegrato col gruppo squadra. E’ un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti”.

Fonte: TMW