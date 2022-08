Cremonese, ufficiale l’arrivo di Dessers: il capocannoniere dell’ultima Conference

Cyriel Dessers è un nuovo giocatore della Cremonese. Il club lombardo piazza un colpo in attacco e si aggiudica il giocatore del Genk a titolo definitivo. L'attaccante nigeriano è stato avversario della Roma in finale di Conference League e capocannoniere della competizione con 10 gol. Uno in più del bomber giallorosso Tammy Abraham che lo incontrerà di nuovo alla seconda giornata di Serie A.