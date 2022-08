Servono gol veri, Tammy è pronto

Abraham a secco nelle amichevoli, ora vuole ripete i numeri dello scorso anno

Lui soffre, anzi non ci dorme la notte se non segna, ma il precampionato alla fine non conta. Zero gol. Sembra quasi una notizia, ma non lo è: Tammy Abraham ambisce ad altro, non a questi freddi numeri da spiaggia, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

Per lui, e non solo, valgono quelli veri e ormai ci siamo: domenica ii via, a Salerno, dove tutto cominciò. L'inglese, strangolato dai pali colpiti a ripetizione nelle prime apparizioni, si è sbloccato proprio all'Arechi, con la Roma vittoriosa per 4-0.

Da lì un'ascesa continua e un posto in paradiso: Abrabam è diventato l' insostituibile di Mou. Uno che ha garantito a Mourinho 53 presenze su 55 (una non era ancora disponibile, un'altra, ha saltata per squalifica), 17 reti in campionato,9 in Conference League e uno in Coppa Italia.

Tammy viene dato per scontato, non certo è messo in discussione da Mourinho, che continua a consideralo il perno offensivo della squadra. Da lui si aspetta una continuità di gol e come è sempre stato. Tammy è uno che lotta, non vive solo nell'area di rigore. è fondamentale per la squadra, che a lui si appoggia nei momenti complicati e in lui trova gli sbocchi per fare male agli avversari. Abraham è la punta dell'1-0 e questo fa la differenza, inoltre è innamorato di Roma.