Zaniolo, ore di attesa: il centrocampista è arrivato a Villa Stuart – FOTO – LIVE

Dopo una notte di attesa, brutti pensieri e speranze, Nicolò Zaniolo è arrivato a Villa Stuart per avere il responso definitivo sull’infortunio al ginocchio sinistro subìto con la Nazionale. Il volo degli azzurri è atterrato a Roma alle 3.28. Il centrocampista della Roma è passato a casa per recuperare alcuni effetti personali e si è diretto alla clinica dove lo scorso gennaio era stato operato per ricostruire il legamento del ginocchio destro. Zaniolo è arrivato camminando, senza stampelle, alle 9.00, accompagnato da mamma Francesca, dalla fidanzata Sara e da un membro del suo entourage. Se gli esami strumentali daranno la notizia peggiore, ossia la rottura del legamento crociato, il giocatore finirà sotto ai ferri già in giornata.