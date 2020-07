Zaniolo, criticato ma decisivo: senza Nicolò la Roma cammina

Zaniolo o non Zaniolo questo è il dilemma. Quanto meno a Trigoria. Anche perché il cammino sportivo della squadra con e senza di lui ammetterebbe pochissime discussioni. I fatti e le dichiarazioni degli ultimi giorni però hanno messo in dubbio la posizione del talento romanista, creando malumori, mugugni e speculazioni sul suo futuro in giallorosso. Le scintille post Roma-Verona, la non convocazione contro l’Inter per un risentimento al polpaccio e le voci sull’arrivo dell’agente nella Capitale per avere chiarimenti dal club. Nel calderone vario e variegato però ci sono anche – e soprattutto – i numeri. Dopo Dzeko e Mkhitaryan è Zaniolo il miglior marcatore della rosa a quota sette reti, posizione condivisa con Justin Kluivert che però ha giocato circa 300 minuti in più. Senza di lui per la Roma è stata notte fonda, soprattutto a livello di soluzioni offensive, di punti ottenuti e di vittorie conquistate.

