Un anno di Roma per Carles Perez: “Il tempo vola”. Villar: “Dovresti ringraziarmi”

Il 30 gennaio di un anno fa Carles Perez diventava un giocatore della Roma. Lo spagnolo veniva ufficializzato dal Barcellona in prestito oneroso con l’obbligo di riscatto da 11 milioni che è poi scattato al primo punto conquistato in campionato dai giallorossi. “Il tempo vola, un anno insieme. Forza Roma”, ha scritto Perez – ora al centro delle voci di mercato in uscita – su Instagram con un ‘reel’ che racchiude gli highlights del suo arrivo nella capitale e i suoi gol romanisti. Tra i commenti è spuntato poi quello di un altro spagnolo arrivato a gennaio 2020 come lui, Gonzalo Villar. “Il primo anno insieme, fratello! Con tutto quello che ti ho insegnato in un anno però dovresti ringraziare in pubblico anche me”.