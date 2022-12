Roma, dopo le feste si torna a lavoro: ripresa alle 15 in vista del Bologna

La Roma tornerà a lavorare oggi alle 15 a Trigoria in vista della ripresa del campionato contro il Bologna. Dopo il ritiro in Portogallo, dove i giallorossi hanno giocato tre amichevoli con Cadice, Casa Pia e Waalwijk, e il riposo per le feste di Natale, la squadra si ritroverà al Fulvio Bernardini. L'appuntamento per i giocatori è alle 14 nel centro sportivo, prima dell'allenamento in programma alle 15. La formazione di Mourinho giocherà un'amichevole a porte chiuse con la Viterbese il 30 dicembre e poi partirà il conto alla rovescia per il 4 gennaio. Alle 16:30 arriverà il Bologna all'Olimpico e ricomincerà la Serie A dopo 52 giorni.