Totti nel calcio a 5, Montemurro: “Può fare il pivot, giocare un altro Mondiale sarebbe stimolante”

Il ritorno in campo di Francesco Totti nel Calcio a 8 ha risvegliato l’interesse anche a livello mediatico nei suoi confronti. La risonanza avuta dalle giocate dell’ex capitano della Roma ha attirato anche il presidente della Divisione calcio a 5, che ora sogna di vederlo nel Futsal in Nazionale al prossimo Mondiale. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Andrea Montemurro ha raccontato la proposta: “Da quella prestazione nel Calcio a 8, mi è venuto in mente questo invito. Parliamo di un piede magico, per chi è un romantico del calcio rivedere Totti in Nazionale è una suggestione unica e sono un suo grande estimatore. L’idea sarebbe quella di ritagliarli un ruolo come pivot, che per lui può essere anche congeniale”.

Il piano su misura di Montemurro per Totti è in cantiere: “Se accettasse avremmo molto tempo per gestire spazi e velocità diverse, ma non dimentichiamo che nel Calcio a 5 c’è la possibilità di riposare perché si può cambiare in qualsiasi momento durante la partita. Il Mondiale di Calcio a 5 è una competizione ufficiale, in diretta tv, sarebbe di rilevanza mondiale e Totti senza dubbio arriverebbe a questo appuntamento in una forma importante. Non credo che sarebbe impreparato. Confido in un incontro per spiegargli l’idea e magari in un esito positivo. Mi rendo conto che anche per uno come lui, che ha fatto la storia, giocare un Mondiale sarebbe stimolante“.

Dopo quell del 2006 a Berlino, Totti avrebbe la chance di vincerlo anche nel Futsal: “Sarebbe la prima volta nella storia – sottolinea Montemurro -, sarebbe un evento unico, che renderebbe la sua stella ancora più brillante, oltre al fatto che diventerebbe il testimonial del futsal a livello internazionale. Tanti grandi calciatori hanno iniziato a giocare a futsal, uno sport che sta crescendo anche a livello di spettatori. Sono ottimista, dopo la qualificazione al Mondiale continueremo a provarci. Vogliamo far capire a Totti quanto questo sia uno sport in crescita, avere un testimonial così sarebbe un fiore all’occhiello importante. Credo che l’esito sarà positivo”.