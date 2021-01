Totti e De Rossi, rivincita a padel con Candela e Tinti – FOTO

Lo scorso sabato Francesco Totti e Vincent Candela avevano affrontato a padel Daniele De Rossi e Alessandro Tinti, campione indoor nel 2019 e numero 295 nel ranking mondiale. Oggi, tra i quattro, è andata in scena la “rivincita”, testimoniata dalla foto che ritrae i quattro in campo assieme, stavolta disputata al Joy Padel Club di via di Torre Spaccata. Sembra ormai un appuntamento fisso quello dei tre ex giallorossi, che negli ultimi mesi hanno disputato diversi incontri, alcuni svolti anche sul campo di proprietà di Totti. In diverse occasioni sono stati accompagnati da Carlo Cancellieri, allenatore della squadra di calcio a 8 del numero dieci e collaboratore della CT10 Management.