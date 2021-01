Totti e De Rossi stavolta avversari: sfida a padel insieme al campione Tinti – FOTO

Per vederli l’uno contro l’altro dopo tanti anni insieme è servito il padel. Francesco Totti e Daniele De Rossi stamattina si sono sfidati sui campi del circolo Olimpic Club, a due passi da viale Marconi. Con loro anche un altro grande ex romanista come Vincent Candela, pure lui appassionato di padel, e Alessandro Tinti, campione di padel indoor nel 2019 e numero 295 nel ranking mondiale. Un top player del padel per tre top player del calcio, che però a racchetta e palline si sono avvicinati negli ultimi anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

I tre non sono nuovi a sfide sotto rete: già nello scorso novembre si erano ritrovati a casa Totti (ha un campo nella sua villa all’Eur) per una partita, quella volta accompagnati dall’amico Carlo Cancellieri. E a casa di Francesco a novembre è anche arrivato un nuovo set di racchette firmate e regalate dal fenomeno Fernando Belasteguín. Chissà se saranno bastate per renderlo imbattibile.