Toloi: “Quella con la Roma è stata un’esperienza molto bella”

Giornata di presentazione ufficiale per Rafa Toloi. Il centrale di Gasperini, convocato per la prima volta da Mancini con la Nazionale italiana, è intervenuto sui social azzurri per la rubrica ‘Le 10 prime volte’: “La prima volta in Italia? Era il 2014 a Roma, è stata un’esperienza molto bella“. Inoltre il difensore, insieme a Matteo Ricci, ha parlato anche da Coverciano in conferenza stampa: “È una emozione enorme, è frutto del lavoro e dell’impegno di tutti i giorni, spero di fare il meglio possibile, è davvero un sogno. I miei avi sono del Trentino, la mia nazionalità italiana non è nuova, l’ho avuta ancora prima di arrivare ma negli ultimi due mesi ho avuto l’ok della FIFA per giocare con l’azzurro. Sono molto felice di essere qui e di far parte del gruppo dell’Atalanta, essere in una squadra che sta facendo bene mi ha aiutato. Il Brasile non mi ha mai contattato. Quando ho saputo che l’Italia voleva convocarmi, ho detto subito di sì e tutta la mia famiglia ne è stata contenta“.