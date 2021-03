Stasera il debutto di ‘Speravo de morì prima’, Totti: “Tutti in posizione” – FOTO

L’attesa sta per concludersi. Questa sera su Sky andranno in onda le prime due puntate della serie tv dedicata a Francesco Totti, intitolata ‘Speravo de morì prima’ e ambientata negli ultimi due anni di carriera della leggenda della Roma. “Tutti in posizione!”, ha scritto lo storico capitano giallorosso su Twitter allegando uno scatto con i due protagonisti: Pietro Castellitto, che interpreta Totti, e Greta Scarano che invece è Ilary Blasi. In realtà i primi due dei sei episodi di cui è composta questa serie sono già disponibili per alcuni abbonati da diversi giorni e sul web è stata già polemica. Anche nei confronti di Gianmarco Tognazzi, grande protagonista nel ruolo di Luciano Spalletti.