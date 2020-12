Roma-Young Boys, le probabili formazioni: Villar e Diawara in mediana, Mayoral guida l’attacco – LIVE

Due missioni: dimenticare Napoli e conquistare il primo posto del girone di Europa League. Per riuscirci la Roma vuole battere lo Young Boys e ritrovare fiducia e gioco, dopo il passaggio a vuoto del San Paolo. Alla squadra di Fonseca basta un punto per essere certa del primato, ma il tecnico spera di uscire dall’Olimpico con una vittoria. Come d’abitudine, il giovedì torna in campo la squadra B per permettere a chi gioca di più di rifiatare. Spazio alle seconde linee, da Pau Lopez in porta, passando per Jesus, Bruno Peres, Diawara, Perez e Mayoral. Tanti i cambi rispetto a domenica, ma nessuna modifica al modulo con la difesa a tre, guidata sempre da Cristante. Fazio e Kumbulla tornano a disposizione ma si accomodano in panchina insieme a capitan Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mayoral.

A disp.: Mirante, Berti, Karsdorp, Fazio, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Milanese, Mkhitaryan, Pedro, Ciervo, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.

Young Boys (3-5-2): Von Ballmoos; Zesiger, Camara, Lefort; Hefti, Fassnacht, Sierro, Aebischer, Garcia; Nsamé, Elia.

A disp.: Neuenschwander, Faivre, Sulejmani, Gaudino, Burgy, Rieder, Siebatcheu, Mambimbi, Maceiras, Ngamaleu.

All.: Gerardo Seoane.

Arbitro: Jovic

Assistenti: Modric – Radic

Quarto Uomo: Zebec