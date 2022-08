Roma-Shakhtar, Pellegrini emozionato per i cori dell’Olimpico a Zaniolo

Lorenzo Pellegrini fa il capitano della Roma, dentro e fuori dal campo. L'aveva fatto nel ritiro in Portogallo ad Albufeira, quando si era preso una mezz'oretta per parlare da solo con Nicolò Zaniolo, e si è esposto anche domenica scorsa prima dell'amichevole con lo Shakhtar. Il suo sguardo emozionato e soddisfatto quando ha sentito il coro dei romanisti "Olè olè olè Nicoo Nicooo" dimostra quanto il numero 7 tenga al suo amico. Pellegrini, poi, ha ammirato anche l'ingresso in campo del bomber Tammy Abraham, accolto dall'ovazione dei tifosi. Nel mentre, Paulo Dybala cercava di 'rubare' con gli occhi qualche immagine dei romanisti prima di entare allo Stadio Olimpico per la prima volta.