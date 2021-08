Roma-Raja Casablanca si giocherà. Il club marocchino: “Stiamo arrivando”

Si era messa indubbio l'amichevole per una protesta dei giocatori nei confronti della loro dirigenza

Uno sciopero messo in atto dai giocatori del Raja Casablanca per una controversia con la dirigenza sugli stipendi aveva nesso in dubbio l'amichevole con la Roma in programma all'Olimpico sabato 14 agosto alle ore 20:45. A fugare ogni dubbio ci ha pensato il club marocchino sul proprio sul profilo twitter: "Roma stiamo arrivando", il messaggio lanciato dal Raja.