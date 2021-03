Roma-Napoli, la moviola: Insigne chiede un rigore. Giallo per Ibanez, era diffidato – LIVE

Un crocevia fondamentale per la corsa alla Champions League. Roma e Napoli sono in campo allo Stadio Olimpico con l’obiettivo di centrare 3 punti fondamentali per il loro percorso in campionato. La sfida, iniziata alle 20.45, è arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Assistenti Peretti e Paganessi, Ayroldi è il IV Uomo. Al VAR designato Di Paolo, con Avar Cecconi. Di seguito tutti gli episodi della sfida in tempo reale:

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Peretti – Paganessi

IV Uomo: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVar: Cecconi

62′ – Ammonito El Shaarawy. L’attaccante arriva in ritardo sul pallone e commette fallo su Hysaj

59′ – Ammonito Diawara. Il romanista ferma con le cattive Insigne lanciato in campo aperto

47′ – Ammonito Zielinski. Primo giallo in casa Napoli: fallo del centrocampista polacco su Pellegrini

45′ – Ammonito Mancini: il difensore commette fallo su Koulibaly

31′ – Proteste di Gattuso per un fallo di Ibanez su Politano. Il tecnico del Napoli voleva la doppia ammonizione per l’ex Atalanta

25′ – Ammonito Ibanez per un fallo al limite dell’area su Mertens. Il difensore era diffidato e salterà la prossima sfida col Sassuolo

20′ – Coast to coast di Ibanez, che corre per circa sessanta metri di campo prima di cadere a terra sfinito, dopo un leggero contatto con Hysaj. Nella caduta Maksimovic pesta involontariamente la mano del brasiliano, che si rialza dolorante dopo qualche secondo

17′ – Contatto Dzeko-Maksimovic con il difensore che finisce a terra, mentre il bosniaco arriva alla conclusione parata da Ospina. Proteste da parte dei giocatori del Napoli: l’arbitro non aveva fermato il gioco

5′ – Insigne chiede il rigore per un tocco involontario col braccio di Karsdorp, che però era di spalle e aveva l’arto attaccato al corpo. Di Bello lascia giustamente correre