Roma-Napoli, Ibanez diffidato viene ammonito: salta il Sassuolo

A metà primo tempo tra Roma e Napoli, Ibanez atterra Zielinski al limite dell’area di rigore. Di Bello estrae per il difensore giallorosso il cartellino giallo. Da inizio gennaio, precisamente dall’ammonizione col Crotone, il brasiliano era diffidato e quindi salterà la prossima partita contro il Sassuolo, in programma sabato 3 aprile alle 15:00. Per quella gara, però, Fonseca potrebbe ritrovare già Smalling che, insieme a Mkhitaryan e Veretout potrebbe tornare dopo la sosta per le Nazionali. Dalla punizione causata da Ibanez, il Napoli ha trovato il gol del vantaggio grazie a una punizione di Mertens.