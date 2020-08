Roma, le pagelle della stagione: Smalling, il rimpianto è XXL. Under-Kluivert: andrà tutto bene, ma non qui. Pau…ra Lopez

C’era un anno in cui la Roma aveva due portieri che rispondevano ai nomi di Alisson e Szczesny. Poi è rimasto solo Alisson, e andava più che bene. Poi è arrivato Olsen, ed è andata male ma almeno si era speso poco. Con Pau Lopez è arrivata la formula perfetta per una recensione a 2 stelle su TripAdvisor: ho speso tanto e ho mangiato male. Lo spagnolo che preferiva il derby di Siviglia contro gli andalusi ha chiuso un cerchio di papere, paure e incertezze iniziato a gennaio con il singhiozzo decisivo al derby e proseguito per tutto il resto dell’anno. Un investimento sbagliato che rischia di restare sul gozzo di Friedkin visto è costato quasi 30 milioni.

