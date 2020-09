Roma-Juventus: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale

Davanti ai Friedkin per la Roma sembra già arrivato il primo punto di svolta della stagione. I giallorossi di un Paulo Fonseca in bilico ospitano allo stadio Olimpico la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Dopo il clamoroso errore che è costato il 3-0 a tavolino contro l’Hellas, la Roma vuole i primi punti del suo campionato. Per farlo dovrà avere la meglio su Ronaldo e compagni, battuti a Torino poco meno di due mesi fa.

Da quel giorno però è cambiato praticamente tutto: la Roma ha una nuova proprietà, ha perso per infortunio Zaniolo oltre che Under e Kolarov sul mercato ed è ancora senza Smalling. La Juve ha Pirlo in panchina e per poco non portava via dalla Roma Edin Dzeko, rimasto a Trigoria dopo una lunga trattativa che ha coinvolto anche Milik. Fonseca però si sente in discussione e ieri ha addirittura annunciato tutta la formazione per stasera: davanti a Mirante ci sono Mancini, Ibanez e l’esordiente Kumbulla. A centrocampo Santon a destra (Karsdorp out e Peres in panchina), Lorenzo Pellegrini, Veretout e Spinazzola. Sulla trequarti Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, confermato capitano.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

A disposizione: Pau Lopez, Boer, Calafiori, Bruno Peres, Cristante, Villar, Diawara, Carles Perez, Antonucci, Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Ramsey, Frabotta; Cristiano Ronaldo, Kulusevski.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Arthur, Bentancur, Portanova, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Tegoni – Longo

IV Uomo: Abisso

Var: Nasca

AVar: Mondin